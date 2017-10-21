18.10.17 08:083060
Смертельное ДТП в Харькове: в СБУ уточнили деталь по водителю Volkswagen
|21.10.17 17:20
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В СМИ ходили слухи, что якобы второй участник аварии является сотрудником спецслужб.
В СМИ ходили слухи, что якобы второй участник аварии является сотрудником спецслужб.
Второй участник трагической аварии на улице Сумской в Харькове Геннадий Дронов не имеет отношения к Службе безопасности Украины, как об этом ходили слухи в Украине и России. Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Facebook, передает Сегодня.
Он опроверг слухи в российских и украинских СМИ, что якобы водитель Volkswagen сотрудник СБУ.
"Информация, которая активно распространяется в украинских и российских СМИ об участии 18 октября в резонансном дорожно-транспортном происшествии в центре Харькова сотрудника Службы безопасности Украины, не соответствует действительности. Лицо, управлявшее автомобилем Volkswagen Touareg, не имеет никакого отношения к СБУ", – написал Абдула.
Как сообщалось в СМИ сразу после трагической аварии, находившийся за рулем Volkswagen Touareg оказался 59-летним Геннадием Дроновым, который торгует продуктами питания и табачными изделиями, а также предоставляет в аренду недвижимое имущества.
Также во время суда над подозреваемой в совершении ДТП Аленой Зацевой Дронов выступал в качестве свидетеля. Он рассказал, что перед самым моментом столкновения пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора и не нарушал правил дорожного движения.