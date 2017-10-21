Смертельное ДТП в Харькове: в СБУ уточнили деталь по водителю Volkswagen

21.10.17 17:20Сколько просмотров этой статьи259Сколько комментариев этой статьи0

В СМИ ходили слухи, что якобы второй участник аварии является сотрудником спецслужб.

Второй участник трагической аварии на улице Сумской в Харькове Геннадий Дронов не имеет отношения к Службе безопасности Украины, как об этом ходили слухи в Украине и России. Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Facebook, передает Сегодня.

Он опроверг слухи в российских и украинских СМИ, что якобы водитель Volkswagen сотрудник СБУ.

"Информация, которая активно распространяется в украинских и российских СМИ об участии 18 октября в резонансном дорожно-транспортном происшествии в центре Харькова сотрудника Службы безопасности Украины, не соответствует действительности. Лицо, управлявшее автомобилем Volkswagen Touareg, не имеет никакого отношения к СБУ", – написал Абдула.

Как сообщалось в СМИ сразу после трагической аварии, находившийся за рулем Volkswagen Touareg оказался 59-летним Геннадием Дроновым, который торгует продуктами питания и табачными изделиями, а также предоставляет в аренду недвижимое имущества.

Также во время суда над подозреваемой в совершении ДТП Аленой Зацевой Дронов выступал в качестве свидетеля. Он рассказал, что перед самым моментом столкновения пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора и не нарушал правил дорожного движения.

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