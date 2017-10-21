Трагедия в Харькове: в полиции озвучили новые подробности по делу Зайцевой

Правоохранители могут изменить в уголовном производстве статус участников аварии.

В Харьковской полиции заявили, что подозреваемой в совершении смертельного ДТП на улице Сумской Алене Зайцевой не будут переквалифицировать уголовное производство, а лишь будут уточнено подозрение, передает Сегодня.

Об этом заявил на брифинге глава ГУ НП в Харьковской области Олег Бех, передает 112.ua. "Указанный факт (подтверждение наличия опиатов в организме задержанной – ред.) лишь отягчает открытое производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Единственное – подозрение будет уточнено. Туда же будут внесены другие данные, которые будут получены в ходе расследования", – отметил он.

"Мы работаем над этим вопросом, проверяем лекарства, которые ей предоставлялись. Будем устанавливать, сколько именно. И врачей в соответствии с запросами. После того, как все эти запросы сойдутся, будут допрошены специалисты, в частности врачи. И, соответственно, мы также предоставим юридическую оценку уже в данной ситуации", – подчеркнул глава харьковской полиции.

Он отметил, что сейчас в следственную группу по данному делу входят 14 человек, который занимаются разбором ситуации по обоим участникам ДТП – водителям Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. И по итогам расследования могут уточнить их статус.

По словам Беха, эксперты сейчас устанавливают, принимала ли Зайцева какие-то препараты и если да, то в каком количестве.

Также Бех сказал, что правоохранители проверят второго водителя Volkswagen Геннадия Дронова на причастность к службе в СБУ.

Сейчас следствие ожидает результатов автотехнической (самой важной) экспертизы. Они будут через 10 дней.