Трагедия в Харькове: в полиции озвучили новые подробности по делу Зайцевой

21.10.17 18:18Сколько просмотров этой статьи268Сколько комментариев этой статьи0

Правоохранители могут изменить в уголовном производстве статус участников аварии.

В Харьковской полиции заявили, что подозреваемой в совершении смертельного ДТП на улице Сумской Алене Зайцевой не будут переквалифицировать уголовное производство, а лишь будут уточнено подозрение, передает Сегодня.

Об этом заявил на брифинге глава ГУ НП в Харьковской области Олег Бех, передает 112.ua. "Указанный факт (подтверждение наличия опиатов в организме задержанной – ред.) лишь отягчает открытое производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Единственное – подозрение будет уточнено. Туда же будут внесены другие данные, которые будут получены в ходе расследования", – отметил он.

"Мы работаем над этим вопросом, проверяем лекарства, которые ей предоставлялись. Будем устанавливать, сколько именно. И врачей в соответствии с запросами. После того, как все эти запросы сойдутся, будут допрошены специалисты, в частности врачи. И, соответственно, мы также предоставим юридическую оценку уже в данной ситуации", – подчеркнул глава харьковской полиции.

Он отметил, что сейчас в следственную группу по данному делу входят 14 человек, который занимаются разбором ситуации по обоим участникам ДТП – водителям Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. И по итогам расследования могут уточнить их статус.

По словам Беха, эксперты сейчас устанавливают, принимала ли Зайцева какие-то препараты и если да, то в каком количестве.

Также Бех сказал, что правоохранители проверят второго водителя Volkswagen Геннадия Дронова на причастность к службе в СБУ.

Сейчас следствие ожидает результатов автотехнической (самой важной) экспертизы. Они будут через 10 дней.

Похожие новости

20.10.17 19:27Авария в Харькове: суд отправил Алену Зайцеву в СИЗО на 60 дней

20.10.17 14:15Суд по ДТП в Харькове может отпустить 20-летнюю Зайцеву – Геращенко

19.10.17 19:17Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 13:13ДТП в Харькове: в полиции рассказали, что будет со вторым водителем

17.06.17 11:42В Харькове троллейбус попал в смертельное ДТП

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама