В Кении в озеро упал вертолет с журналистами, погибло пять человек

Трое из пяти человек, которые находились на борту разбившегося вертолета в Кении, были журналистами.

В Кении в озеро Накуру утром 21 октября упал вертолет, погибло пять человек. Об этом сообщает издание Daily Nation.

Воздушное судно взлетело с вертолетной площадки в отеле города Накуру и упало в озеро вскоре после взлета. На борту находились пилот и четыре пассажира – трое мужчин и женщина.

Известно, что трое пассажиров были журналистами.

Спасательную операцию начали через четыре часа после падения вертолета, так как не было лодки.