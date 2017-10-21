18.10.17 08:083060
В Кении в озеро упал вертолет с журналистами, погибло пять человек
|21.10.17 17:43
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Трое из пяти человек, которые находились на борту разбившегося вертолета в Кении, были журналистами.
Трое из пяти человек, которые находились на борту разбившегося вертолета в Кении, были журналистами.
В Кении в озеро Накуру утром 21 октября упал вертолет, погибло пять человек. Об этом сообщает издание Daily Nation.
Воздушное судно взлетело с вертолетной площадки в отеле города Накуру и упало в озеро вскоре после взлета. На борту находились пилот и четыре пассажира – трое мужчин и женщина.
Известно, что трое пассажиров были журналистами.
Спасательную операцию начали через четыре часа после падения вертолета, так как не было лодки.