18.10.17 08:083060
На Николаевщине столкнулись два легковых автомобиля – погиб один из водителей
|21.10.17 19:38
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В Николаевской области, на трассе Р-06 вблизи села Константиновка 21 октября столкнулись автомобили «Audi A6» и «Hyundai».
В Николаевской области, на трассе Р-06 вблизи села Константиновка 21 октября столкнулись автомобили «Audi A6» и «Hyundai».
Об этом сообщили в Главному управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области, , передает news.pn
«В результате лобового столкновения легковых автомобилей пострадали два человека. Водителя автомобиля «Audi A6» с места происшествия сразу же доставили в Южноукраинскую городскую больницу, где он отказался от госпитализации. Тело погибшего водителя «Hyundai» зажало в салоне конструктивными элементами. С помощью инструментов спасатели деблокировали тело 37-летнего мужчины», - отмечено в сообщении.