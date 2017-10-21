На Николаевщине столкнулись два легковых автомобиля – погиб один из водителей В Николаевской области, на трассе Р-06 вблизи села Константиновка 21 октября столкнулись автомобили «Audi A6» и «Hyundai». Об этом сообщили в Главному управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области, , передает news.pn «В результате лобового столкновения легковых автомобилей пострадали два человека. Водителя автомобиля «Audi A6» с места происшествия сразу же доставили в Южноукраинскую городскую больницу, где он отказался от госпитализации. Тело погибшего водителя «Hyundai» зажало в салоне конструктивными элементами. С помощью инструментов спасатели деблокировали тело 37-летнего мужчины», - отмечено в сообщении. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама