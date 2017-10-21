На Николаевщине столкнулись два легковых автомобиля – погиб один из водителей

21.10.17 19:38Сколько просмотров этой статьи260Сколько комментариев этой статьи0

В Николаевской области, на трассе Р-06 вблизи села Константиновка 21 октября столкнулись автомобили «Audi A6» и «Hyundai».

Об этом сообщили в Главному управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области, , передает news.pn

«В результате лобового столкновения легковых автомобилей пострадали два человека. Водителя автомобиля «Audi A6» с места происшествия сразу же доставили в Южноукраинскую городскую больницу, где он отказался от госпитализации. Тело погибшего водителя «Hyundai» зажало в салоне конструктивными элементами. С помощью инструментов спасатели деблокировали тело 37-летнего мужчины», - отмечено в сообщении.

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