Жители Каталонии устроили протест "пустых кастрюль" после выступления премьера Испании

Участники акции стучали ложками по пустым кастрюлям.

Жители Каталонии организовали протест "пустых кастрюль" после выступления премьер-министра Испании Мариано Рахоя.

Как сообщает испанское издание La Vanguardia, суть протеста заключается в том, что люди выходят на балконы своих домов и стучат ложками по пустым кастрюлям.

Сколько человек приняло участие в своеобразном протесте, не уточняется. Однако в испанское издание сообщают, что акция вышла очень многочисленной и затронула много районов региона.

Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил, что в рамках ограничения автономии Каталонии правительство и парламент региона будут распущены. Их полномочия передадут центральным властям. Согласно сообщению, такие меры испанское правительство хочет ввести в рамках 155-й статьи Конституции, которая позволяет приостановить автономию в тех случаях, когда региональные власти нарушают закон и угрожают интересам всей страны.

Для возобновления порядка в Каталонии проведут выборы в парламент, который затем утвердит новое правительство. Ожидается, что просьба правительства об ограничении полномочий каталонских властей будет поддержана Сенатом Испании 27 октября и вступит в силу на следующий день.