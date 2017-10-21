Ситуация в АТО: украинские военные жестко ответили на обстрелы боевиков

Пророссийские наемники пытались атаковать гранатометами и пулеметами, но получили "ответку.

В зоне АТО на Донбассе боевики не прекращают попытки нанести урон украинским военным, в результате чего одного бойца ВСУ им удалось ранить, сообщает штаб АТО, пишет Сегодня

В штабе военных констатируют, что, несмотря н уменьшение интенсивности обстрелов, полного прекращения огня на переовдой нет.

"Так, ночью боевики били из гранатометов и пулеметов по защитникам Старогнатовки, что на Приморском направлении. С этого же оружия враг около 3 ночи начал обстрел опорного пункта украинской армии у Богдановки. Наши воины, применяя пехотное вооружение, жестко ответили оккупантам. В результате противостояния получил ранения один военнослужащий сил АТО", – говорится в сообщении штаба АТО.

На Луганском направлении под огонь из стрелкового оружия пророссийских наемников попали позиции Вооруженных Сил Украины возле Крымского, а 82-миллиметровый миномет врага бил на подступах к Троицкому.