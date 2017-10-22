В парке Победы вандалы повредили скульптуру "Казак Мамай"

22.10.17 08:34Сколько просмотров этой статьи204Сколько комментариев этой статьи0

В николаевском парке Победы вандалы сломали часть руки парковой скульптуре «Казак Мамай».

Об этом на своей странице в «Facebook» написал николаевец Андрей Гноевой, сообщает интернет-журнал «NikLife».

«Прошёл год. Прошёл и праздник», - написал Гноевой.

Судя по опубликованной фотографии, вандалы уничтожили небольшой фрагмент руки казака. Как известно, памятник открыли в прошлом году на День защитника Украины и День украинского казачества. Его разместили на Аллее Казачества и там же высадили казацкий дуб.

Отметим, что инициатором появления статуи были представители казацкой громады Николаевщины. Таким образом они отдали почтение казакам всех поколений и увековечили память о бойцах прошлых лет. Сам же «Казак Мамай» - казак, которого называют настоящим олицетворением украинского народа в целом.

Помимо этого, на центральной аллее парка растут именные деревья в честь погибших Героев, которые защищали независимость и суверенитет Украины в зоне проведения Антитеррористической операции. С этих «деревьев памяти» украли тритаблички с именами погибших николаевских воинов.

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