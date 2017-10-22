18.10.17 08:083060
Обстановка на Донбассе накаляется
|22.10.17 09:18
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Оккупанты не прекращают обстрелы вдоль всей линии разграничения на Донбассе.
Оккупанты не прекращают обстрелы вдоль всей линии разграничения на Донбассе.
Боевики за прошедшие сутки 14 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.
"В конце прошедших суток обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Боевики продолжают вести одиночные обстрелы украинских позиций из пехотного вооружения вдоль всей линии разграничения", – говорится в сообщении.
На Донецком направлении почти с 18 часов и до полуночи боевики вели огонь из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил украинской армии у Авдеевки и шахты Бутовка. Из этого же оружия вечером незаконные вооруженные формирования несколько часов обстреливали укрепления ВСУ неподалеку Каменки и Верхнеторецкого.
На Луганском направлении в конце суток боевики из крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли позиции украинской армии у Новозваники и у Новоалександровки.
На Мариупольском направлении из противотанковых и автоматических гранатометов велся обстрел опорных пунктов украинской армии возле Старогнатовки и Талаковки.