18.10.17 08:083060
В США произошла стрельба на баскетбольной площадке, есть пострадавшие
|22.10.17 11:45
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На месте стрельбы правоохранители обнаружили патроны от винтовки AR и пистолета.
На месте стрельбы правоохранители обнаружили патроны от винтовки AR и пистолета.
В американском городе Честер (штат Пенсильвания) неизвестный обстрелял людей на баскетбольной площадке.
Как сообщает телеканал CBS, в результате стрельбы четверо человек получили ранения.
По данным полиции, стрелок вел огонь с возвышенности, находясь на "значительном расстоянии" от цели.
Сам нападавший скрылся с места происшествия. На месте стрельбы правоохранители обнаружили патроны от винтовки AR и пистолета.
В данный момент информации о мотивах нападавшего нет.