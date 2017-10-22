В США произошла стрельба на баскетбольной площадке, есть пострадавшие На месте стрельбы правоохранители обнаружили патроны от винтовки AR и пистолета. В американском городе Честер (штат Пенсильвания) неизвестный обстрелял людей на баскетбольной площадке. Как сообщает телеканал CBS, в результате стрельбы четверо человек получили ранения. По данным полиции, стрелок вел огонь с возвышенности, находясь на "значительном расстоянии" от цели. Сам нападавший скрылся с места происшествия. На месте стрельбы правоохранители обнаружили патроны от винтовки AR и пистолета. В данный момент информации о мотивах нападавшего нет. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама