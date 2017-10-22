В США произошла стрельба на баскетбольной площадке, есть пострадавшие

22.10.17 11:45Сколько просмотров этой статьи191Сколько комментариев этой статьи0

На месте стрельбы правоохранители обнаружили патроны от винтовки AR и пистолета.

В американском городе Честер (штат Пенсильвания) неизвестный обстрелял людей на баскетбольной площадке.

Как сообщает телеканал CBS, в результате стрельбы четверо человек получили ранения.

По данным полиции, стрелок вел огонь с возвышенности, находясь на "значительном расстоянии" от цели.

Сам нападавший скрылся с места происшествия. На месте стрельбы правоохранители обнаружили патроны от винтовки AR и пистолета.

В данный момент информации о мотивах нападавшего нет.

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