В Николаеве наркоманы испортили подарок депутата

Как сообщалось ранее, депутат Николаевского городского совета Рымарь готов отчитаться перед избирателями.

Ему удалось многое: от ремонта лифтов до установки детской площадки. Но, к сожалению, не все горожане уважают чужой труд и благодеяния. Так, неизвестные разрисовали, установленную усилиями депутата остановку общественного транспорта ,сообщает Николаевские известия.

«Очень много времени и сил потратил на восстановления родного района. Очень обидно, когда первый кол в твои идеи забивают подрядчики, которые «немного искажают» то видение, которое я ожидаю от конечного результата по ремонту дорог, остановочных комплексов и прочих элементов благоустройства, а второй кол вонзают вандалы наркодилеры», — возмутился Рымарь на своей странице в Фейсбук.

Не успела высохнуть краска, как на утро уже была нарисована надпись наркодилера.

Еще раз доказывает, что наркотики ума не прибавляют, заметил Евгений.