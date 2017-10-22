18.10.17 08:083060
На Донбассе ревность привела к кровавой драме
|22.10.17 12:57
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Трагедия произошла в Волновахском районе.
Трагедия произошла в Волновахском районе.
В Андреевке убили местную жительницу. Об этом сообщает полиция Донецкой области, передает Сегодня.
По данным ведомства, подозрение пало на 28-летнего сожителя жертвы.
"Вчера вечером они вместе употребляли спиртные напитки. Из-за ревности между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Сначала человек ударил женщину по лицу, а затем схватил кухонный нож и начал наносить ранения. Они оказались несовместимыми с жизнью", – рассказали правоохранители.
После этого злоумышленник пришел к своей бабушке, которая живет неподалеку, и признался в содеянном. Пенсионерка посоветовала внуку показаться в полицию, а вместо этого он вернулся на место преступления и начал уничтожать все следы.