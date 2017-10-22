На Донбассе ревность привела к кровавой драме

Трагедия произошла в Волновахском районе.

В Андреевке убили местную жительницу. Об этом сообщает полиция Донецкой области, передает Сегодня.

По данным ведомства, подозрение пало на 28-летнего сожителя жертвы.

"Вчера вечером они вместе употребляли спиртные напитки. Из-за ревности между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Сначала человек ударил женщину по лицу, а затем схватил кухонный нож и начал наносить ранения. Они оказались несовместимыми с жизнью", – рассказали правоохранители.

После этого злоумышленник пришел к своей бабушке, которая живет неподалеку, и признался в содеянном. Пенсионерка посоветовала внуку показаться в полицию, а вместо этого он вернулся на место преступления и начал уничтожать все следы.