В центре Николаева автомобиль врезался в забор

22.10.17 13:39Сколько просмотров этой статьи202Сколько комментариев этой статьи0

Утром в воскресенье, 22 октября, на пересечении проспекта Центрального (Ленина) и ул. 8-го Марта в Николаеве автомобиль Daewoo Lanos врезался в металлическое ограждение.

Как рассказал «Новостям-N» водитель «Ланоса», он ехал по проспекту, со стороны ул. Бузника, в направлении ул. Пушкинской. На перекрестке с ул. 8-го Марта ехавший впереди автомобиль резко затормозил перед пешеходным переходом. Водитель «Ланоса» также затормозил, автомобиль занесло на мокрой дороге, он изменил траекторию движения, выехал за пределы проезжей части и врезался в металлическое ограждение проспекта.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Сбита одна секция декоративного забора.

Отметим, что авария произошла прямо на пешеходном переходе, на котором в это время всегда много пешеходов.

Похожие новости

12.10.17 16:19В Николаеве на пешеходном переходе была сбита женщина.

12.10.17 08:43В Николаеве «скорая» стала учасником ДТП

23.09.17 09:37В Николаеве Daewoo сбил пьяную женщину

23.08.17 18:24На Пушкинском кольце столкнулись седельный тягач и «Мерседес» — на проспекте огромная пробка

09.03.17 10:32К 8 марта Порошенко наградил жительниц Николаева

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама