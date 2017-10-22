В центре Николаева автомобиль врезался в забор

Утром в воскресенье, 22 октября, на пересечении проспекта Центрального (Ленина) и ул. 8-го Марта в Николаеве автомобиль Daewoo Lanos врезался в металлическое ограждение.

Как рассказал «Новостям-N» водитель «Ланоса», он ехал по проспекту, со стороны ул. Бузника, в направлении ул. Пушкинской. На перекрестке с ул. 8-го Марта ехавший впереди автомобиль резко затормозил перед пешеходным переходом. Водитель «Ланоса» также затормозил, автомобиль занесло на мокрой дороге, он изменил траекторию движения, выехал за пределы проезжей части и врезался в металлическое ограждение проспекта.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Сбита одна секция декоративного забора.

Отметим, что авария произошла прямо на пешеходном переходе, на котором в это время всегда много пешеходов.