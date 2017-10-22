Родные рассказали о похитительнице ребенка в Киеве

По словам дяди девушки, похитившей ребенка в Киеве, она всегда была со странностями.

Родные похитительницы ребенка в Киеве Дарьи Литовченко рассказали о ее характере, сообщает politeka.

Комментарий одному из украинских телеканалов дал дядя девушки — Сергей Качуровский. По его словам, она всегда была со странностями, но что толкнуло ее на такой шаг, он не знают.

"Что я могу сказать, мы никогда не понимали ее намерений в жизни. Она всегда давала двойную информацию. Много врала в свое время. Почему она так поступила, я не знаю", — рассказал Качуровский.

Напомним, 20 октября, в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что у него в детском саду похитили ребенка. По указанному адресу срочно прибыли правоохранители.

На месте происшествия полицейские выяснили, что мужчина пришел вместе с двухмесячным ребенком в садик забрать старшую дочь. Он оставил коляску с девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску без переносной корзины.