В Николаеве пьяный водитель ночью мчался по пешеходной Соборной

22.10.17 16:21Сколько просмотров этой статьи297Сколько комментариев этой статьи0

Ночью в воскресенье, 22 октября, в Николаеве патрульные остановил автомобиль "Hyundai Sonata", который ехал по пешеходной улице Соборной.

Об этом сообщает спецкорреспондет 0512.

Автомобиль ехал по улице Соборной со стороны проспекта Центрального. Только в районе пересечения улиц Соборная и Потемкинская патрульным удалось остановить нарушителя. В ходе общения с водителем, полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчине предложили пройти тест на состояние алкогольного опьянения "Драгер", который показал результат в 1,24 промилле при норме в 0,2 промилле.

С результатами теста водитель не согласился, но ехать в больницу для прохождения детального теста отказался.

Предъявить регистрационные документы на транспортное средство молодой человек также не смог. Он пояснил, что это автомобиль сестры, а документы он забыл дома.

В отношении водителя был составлен протокол по ст.130 "Управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов" и по ст.126 "Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством".

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