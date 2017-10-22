Жестокое убийство бойца АТО под Киевом: в полиции раскрыли детали

22.10.17 16:36Сколько просмотров этой статьи302Сколько комментариев этой статьи0

Полиция продолжает устанавливать свидетелей трагедии.

Спикер управления МВД в Киевской области Николай Жукович заявляет, что полицейские продолжают устанавливать основную версию убийства бойца АТО Руслана Яцюка в Броварах, однако предполагают, что причиной мог стать словесный конфликт, сообщает "Громадське радио".

"Мы еще не можем четко сказать, какова основная версия. Одна из них, между участниками этой драки произошел словесный конфликт. Он начался в одном из баров города Бровары, затем перерос в драку. Они вышли на улицу, и там уже случилось это убийство, где были нанесены колото-резаные раны в брюшную полость и грудную клетку. В результате чего и умер 36-летний местный броварчанин", – сообщил Жукович.

Он добавил, что полиция продолжает устанавливать свидетелей трагедии, опрашивает персонал бара, изучает видео, снятое в помещении. Также будет проведена экспертиза, которая установит, в каком состоянии был убитый.

В Броварах под Киевом 21 октября у центрального входа в трикотажную фабрику обнаружили тело участника АТО, бойца 11-го батальона "Киевская Русь", председателя ОО "Родной край" Руслана Яцюка.

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