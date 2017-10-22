Новые подробности ДТП в Харькове: водитель Volkswagen Touareg озвучил свою позицию

Второй участник аварии на улице Сумской находится в больнице и готов сотрудничать со следствием.

Второй участник резонансного ДТП на улице Сумской в Харькове – водитель автомобиля Volkswagen Touareg 49-летний Геннадий Дронов сейчас проходит курс лечения в больнице. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Все общение он осуществляет через адвоката Сергея Перепелицу, который представляет его интересы в этом вопросе. Как отметил правозащитник, его подзащитный уже предоставил следствию свои первичные показания и готов дальше сотрудничать, но сначала нужно прийти в себя после аварии.

"Мой подзащитный сейчас находится на стационарном лечении в больнице. Постоянные головные боли, таблетки, капельницы. Мы ни от кого не скрываемся, остро не высказываемся ни в чей адрес, ждем результатов следствия", – говорит адвокат.

Правозащитник отказался комментировать обвинения адвоката Зайцевой Юлии Козырь в адрес своего подзащитного.

"Мы должны дождаться результатов следственных экспертиз. Но в любом случае у нас есть своя позиция, и мы готовы ее отстаивать. Перед маневром Дронов убедился, что впереди автомобилей нет, и он физически не успел среагировать на авто, которое вылетело на такой скорости на перекресток", – продолжает Перепелица.

Что касается старта на желтый сигнал светофора, то у правозащитника также есть свое видение ситуации.

"При подъезде на перекресток для водителя Touareg перестал гореть зеленый свет. Так как перекресток тяжелый, он решил остановиться немного дальше воображаемой стоп-линии. Когда увидел, что будет загораться зеленый сигнал светофора, он немного отпустил педаль. Понятно, коробка передач автоматизированная, транспортное средство стало легко котиться вперед. Но на перекрестке он оказался, четко на зеленый сигнал", – заявляет Сергей Перепелица.

Дальше – кто прав, кто виноват – определит следствие, считает адвокат.

Правозащитник также развеял мифы вокруг личности Дронова. Говорит, он не имеет никакого отношения к правоохранительным органам. Из открытых источников нам стало известно, что он занимается предпринимательской деятельностью.