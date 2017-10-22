В Одесской области женщина погибла в огне

22.10.17 17:59Сколько просмотров этой статьи310Сколько комментариев этой статьи0

Спасатели полагают, что возгорание произошло из-за замыкания в проводке.

В Одесской области пожилая женщина умерла во время пожара в собственной квартире. Возгорание произошло на первом этаже многоквартирного дома. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, передает Сегодня.

Спасатели получили сообщение о пожаре на улице Интернациональной в городе Арциз сегодня в 04:42. Как оказалось, возгорание произошло в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Спасатели ликвидировали огонь, после чего нашли тело 77-летней хозяйки квартиры.

"Причина смерти устанавливается. Предварительная версия возгорания – короткое замыкание электросети", – рассказали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

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