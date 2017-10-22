Под Верховной Радой напали на полицейского

Правоохранители задержали нападавшего.

Во время попытки пронести палатку на территорию палаточного городка у Верховной Рады мужчина спровоцировал конфликт с правоохранителями. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, сообщает Сегодня.

По данным ведомства, инцидент произошел 22 октября около 18.30.

"Возникла потасовка, в результате которой сотрудник Подольского управления полиции получил черепно-мозговую травму. По предварительной информации, мужчина ударил милиционера по голове, от чего он потерял сознание и упал на землю. Правонарушителя задержали для выяснения всех обстоятельств инцидента", – отметили в полиции.

Сейчас проводится проверка для выяснения личности задержанного и обстоятельств правонарушения, по результатам которой будет дана правовая квалификация события.