Автомобіль перекинувся на Миколаївщині: є загиблі

На Миколаївщині у ДТП сьогодні загинули водій і пасажир автомобіля Daewoo Matiz.

Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Як зазначили в поліції, близько 13:50 на автодорозі Н24 "Благовіщенське – Миколаїв" Арбузинського району в ДТП потрапив автомобіль Daewoo Matiz. За попередніми даними, водій, не впоравшись із керуванням, з'їхав у кювет і перекинувся. "У результаті ДТП на місці події загинув 62-річний пасажир Daewoo Matiz та 45-річний водій помер у лікарні", - повідомили у поліції.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває розслідування.