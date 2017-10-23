На Филиппинах произошло мощное землетрясение

Подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксировали на филиппинском острове Лусон.

На филиппинском острове Лусон произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает УНН.

Сообщается, что подземные толчки зафиксированы в 22:21 по местному времени.

Эпицентр землетрясения располагался в двух километрах к юго-востоку от города Путол и в 50 километрах к северо-западу от столицы страны Манилы.

Отмечено, что очаг землетрясения залегал на глубине 203 километров.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.