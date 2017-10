Ушел из жизни экс-участник и продюсер легендарной группы AC / DC

Джордж Янг известен не только, как рок-музыкант, но и продюсер звукозаписей.

Умер австралийский рок-музыкант Джордж Янг, который играл в группах Easybeats и AC/DC, а также известный как продюсер AC/DC. Он скончался 23 октября в возрасте 70 лет, сообщает Сегодня.

Джордж Янг известен не только, как рок-музыкант, но и продюсер звукозаписей, член австралийской рок-группы 1960-х годов Easybeats, продюсер и экс-басист австралийской рок-группы AC/DC. О его смерти сообщается на официальном сайте AC/DC.

"С болью в сердце мы объявляем о смерти нашего любимого брата и наставника Джорджа Янга. Без его помощи и руководства не было бы никакого AC/DC", – говорится в сообщении.

Джордж Янг родился в 1946 году в Шотландии. Он брат Малькольма и Ангуса Янгов – основателей AC/DC. Позже семья перебралась в Австралию. А в 1965 году Янг и Гарри Ванда основали группу Easybeats, которая просуществовала четыре года.

В 1973 году его младшие братья Малькольм и Энгус основали группу AC/DC, с которым сотрудничал и Джордж. Джордж Янг был сопродюсером их первых шести альбомов: High Voltage, T.N.T, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Let There Be Rock, Powerage, Blow Up Your Video и Stiff Upper Lip.

Среди его хитов – песни Friday on My Mind и Love Is In The Air.