Ушел из жизни экс-участник и продюсер легендарной группы AC / DC

23.10.17 15:28Сколько просмотров этой статьи172Сколько комментариев этой статьи0

Джордж Янг известен не только, как рок-музыкант, но и продюсер звукозаписей.

Умер австралийский рок-музыкант Джордж Янг, который играл в группах Easybeats и AC/DC, а также известный как продюсер AC/DC. Он скончался 23 октября в возрасте 70 лет, сообщает Сегодня.

Джордж Янг известен не только, как рок-музыкант, но и продюсер звукозаписей, член австралийской рок-группы 1960-х годов Easybeats, продюсер и экс-басист австралийской рок-группы AC/DC. О его смерти сообщается на официальном сайте AC/DC.

"С болью в сердце мы объявляем о смерти нашего любимого брата и наставника Джорджа Янга. Без его помощи и руководства не было бы никакого AC/DC", – говорится в сообщении.

Джордж Янг родился в 1946 году в Шотландии. Он брат Малькольма и Ангуса Янгов – основателей AC/DC. Позже семья перебралась в Австралию. А в 1965 году Янг и Гарри Ванда основали группу Easybeats, которая просуществовала четыре года.

В 1973 году его младшие братья Малькольм и Энгус основали группу AC/DC, с которым сотрудничал и Джордж. Джордж Янг был сопродюсером их первых шести альбомов: High Voltage, T.N.T, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Let There Be Rock, Powerage, Blow Up Your Video и Stiff Upper Lip.

Среди его хитов – песни Friday on My Mind и Love Is In The Air.

Похожие новости

18.05.17 11:57Рада не проголосовала за санкции против Януковича и Семьи

21.04.17 14:08В Харьковской области группа подростков до смерти забила пьяного мужчину

09.03.16 11:04Скончался продюсер The Beatles Джордж Мартин

27.05.15 10:08Ритуал инициации — пропуск во взрослую жизнь

24.01.13 18:32Судя по статистике, николаевцы любят хорошо поесть

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама