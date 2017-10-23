В Николаевской области ссора двух военных закончилась стрельбой, один из них ранен

У стрелка полиция изъяла травматическое оружие, а с места происшествия - три гильзы.

В городе Очаков Николаевской области произошел конфликт между двумя военнослужащими, которые отдыхали в баре, один из них госпитализирован в больницу с непроникающим ранением, сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщается, что между двумя военными из разных воинских частей произошел словесный конфликт после того, как они покинули развлекательное заведение. После один из них начал стрелять.

"Со слов 23-летнего военного, жителя Одесской области, он начал стрелять, сначала в воздух, а затем и в оппонента, чтобы не подвергать опасности себя и подругу, ведь силы были не равны. В свою очередь пострадавший уверяет, что инициатором ссоры от начала был не он. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства конфликта и проверяет версии уголовного правонарушения", - сказано в сообщении.

У стрелка полиция изъяла травматическое оружие, а с места происшествия - три гильзы.

Расследование уголовного производства проводится по признакам ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).