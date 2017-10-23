В Николаеве задержали рецидивиста, который обворовывал гаражи в Заводском районе

23.10.17 17:37Сколько просмотров этой статьи197Сколько комментариев этой статьи0

Доказана причастность 30-летнего вора к 22 кражам из машин и гаражей.

Несколько месяцев в полицию поступали сообщения о кражах из гаражей в Заводском районе. Все они были схожи по почерку – злоумышленник сворачивал замок и забирал электроинструменты, технику, металлические изделия и другое имущество, сообщает Николаевские новости.

Полиции удалось задержать вора. Им оказался 30-летний уроженец Николаевской области. Несколько лет он жил на Днепропетровщине, там и «заработал» первый срок за кражу.

Освободившись в 2014 году, почти сразу получил еще одну судимость - за угон. Суд приговорил его к условному наказанию. Мужчина переехал в Николаев и взялся за старое.

С января по август он вскрывал гаражи и машины в Заводском районе. Украденное сбывал на рынках, деньги тратил на себя.

Полиция доказала причастность злоумышленника к 22 кражам. По инкриминируемой ему статье, мужчине грозит до шести лет заключения, сообщили в Заводском отделе полиции ГУНП в Николаевской области.

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