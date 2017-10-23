Смертельное ДТП во Львовской области: погибли мать и ребенок

Еще четыре человека получили телесные повреждения.

Смертельное ДТП, в котором погибли мать и ее 10-летняя дочь, произошло сегодня, 23 октября, около 11.20, в селе Миртюки Стрыйского района.

"Установлено, что автомобиль Peugeot, под управлением 44-летнего жителя Тернопольской области, столкнулся с легковушкой "Таврия", за рулем которого находился 34-летний житель города Моршин", – сообщают в пресс-службе Нацполиции Львовской области, передает Сегодня.

В результате полученных травм 34-летняя жена водителя "Таврии" и его 10-летняя дочь погибли на месте происшествия. Водитель єтого авто госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом: "закрытая черепно-мозговая травма, скальпированная рана головы, тупая травма живота, травматический шок".

Кроме этого, в больницу доставили еще трех человек из автомобиля Peugeot, их осматривают медики.

Полицейские устанавливают личности всех участников ДТП, а также обстоятельства столкновения, решается вопрос об открытии уголовного производства.