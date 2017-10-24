18.10.17 08:083060
Похитительницу младенца в Киеве посадили под домашний арест
|24.10.17 09:59
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Женщину арестовали на 60 суток.
Женщину арестовали на 60 суток.
Женщину, похитившую 20 октября полуторамесячного ребенка из столичного детсада, посадили под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.
Соответствующее решение принял Оболонский районный суд Киева принял в понедельник, 23 октября, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Действия 20-летней подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 146 УК Украины - незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное в отношении малолетнего. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Причастность ее сожителя к указанному преступлению проверяется, сообщает Корреспондент.
Напомним, женщину и ее сожителя задержали спустя сутки после похищения, ребенок не пострадал.