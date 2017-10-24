Похитительницу младенца в Киеве посадили под домашний арест Женщину арестовали на 60 суток. Женщину, похитившую 20 октября полуторамесячного ребенка из столичного детсада, посадили под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Соответствующее решение принял Оболонский районный суд Киева принял в понедельник, 23 октября, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Действия 20-летней подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 146 УК Украины - незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное в отношении малолетнего. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Причастность ее сожителя к указанному преступлению проверяется, сообщает Корреспондент. Напомним, женщину и ее сожителя задержали спустя сутки после похищения, ребенок не пострадал. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама