На Николаевщине братья-рецидивисты избивали жителей поселка

17 октября около 19:00 к участковому инспектору Витовского отделения Корабельного отдела полиции ГУНП в Николаевской области обратилась владелица магазина, расположенного в пгт. Первомайское, которая сообщила, что двое местных жителей устроили драку в магазине и крушат мебель.

Прибыв по указанному адресу, участковый инспектор и сотрудник сектора реагирования патрульной полиции Витовского района приняли заявление от женщины, и начали ее опрашивать. В это время в помещение зашли 31-летний злоумышленник вместе с 18-летним братом, и начали в присутствии правоохранителей угрожать потерпевшей расправой, если та не откажется от написания заявления.

Полицейские пытались успокоить злоумышленников, но мужчины не реагировали на замечания, а наоборот, выражаясь нецензурной бранью, напали на правоохранителей, причинив полицейским телесные повреждения, и скрылись с места происшествия. Принятыми мерами сотрудники Витовского отделения полиции задержали нападавших в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как выяснилось, братья ранее уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за аналогичные и имущественные преступления. Сейчас в суде находятся материалы уголовного производства в отношении 18-летнего молодого человека за совершение двух грабежей и кражи.

Также в полицию обратились еще четверо местных жителей, которые тоже получили телесные повреждения от указанных злоумышленников, сообщают Новости Н.

Братьям-рецидивистам сообщено о подозрении по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.345 УК Украины «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, ч. 4 ст.296 УК Украины «Хулиганство», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, ч.1 ст.125 УК Украины «Умышленное легкое телесное повреждение», что наказывается от штрафа до исправительных работ на срок до одного года и ч.1 ст.122 УК Украины «Умышленное средней тяжкос и телесное повреждение », предусматривающей наказание до трех лет лишения свободы. Устанавливается причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений на территории Витовского района.

Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Правоохранители обращаются к гражданам, пострадавшим от неправомерных действий указанных лиц, обращаться в Витовское отделение полиции по адресу: г.. Николаев, ул. Новозаводская, 10А или по телефонам (0512) 44-68-58,102.