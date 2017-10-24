"Мы на коленях просим прощения за дочь": родители Зайцевой о трагическом ДТП в центре Харькова

Отчим Елены Зайцевой сделал первое заявление.

Семья подозреваемой в гибели пяти людей в результате ДТП на улице Сумской Елены Зайцевой сделала первое заявление. Об этом сообщают журналисты "Городского дозора". В аудиообращении Василий Зайцев просит извинения у близких погибших, пострадавших и готов предоставить им посильную финансовую помощь.

"Это мое первое обращение. Ужасная трагедия, которая унесла жизни людей. Автомобиль Фольксваген ударил машину, в которой находилась наша дочь. От сильного удара машину отбросило на людей на перекрестке. Какими словами можно передать этот ужас и скорбь по погибшим, пострадавшим. Мы на коленях просим прощения за дочь у родственников погибших и пострадавших в этом ужасном ДТП. Все, что мы можем сделать для семей погибших – мы сделаем. Собираем средства и готовы предоставить посильную финансовую помощь. Это ужасное горе и нет слов, чтобы выразить чувства, когда теряешь близких людей.

Мы надеемся, что суд разберется в этом ужасном ДТП, так как там было два участника и два автомобиля. Мы примем любое справедливое решение суда. Это ужасное горе для близких людей пострадавших и для нас", – говорится в обращении.

Ранее, 20 октября, в помещение Киевского районного суда журналисты попытались поговорить с матерью девушки, Татьяной Зайцевой, но та была немногословна.

"Мне очень жаль. Мы скорбим по погибшим", – сказала женщина.