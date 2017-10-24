Канал Украина выиграл суд по сериалу с "кровавой хунтой"

Суд отменил решение Нацсовета о вынесении предупреждения телеканалу.

Столичный суд отменил решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, которым регулятор вынес телеканалу Украина предупреждение за трансляцию сериала "Не зарекайся", в 66-й серии которого были "положительно изображены боевики Донбасса". Соответствующе решение принял Окружной админсуд Киева, сообщает Детектор медиа.

Суд установил, что решение Нацсовета основывается на экспертном заключении заместителя директора по научной работе Института социальной и политической психологии НАН Украины, доктора психологических наук Любови Найденовой.

По мнению судей, это экспертное заключение составлено лицом, имеющим соответствующие специальные знания в сфере массовой коммуникации и медиаобразования. Однако оно не может носить обязательный характер и не является тем документом, который подтверждает наличие со стороны телеканала действий, наносящих ущерб и нарушающих законные права и интересы лиц.

Напомним, в апреле Нацсовет принял решение обратиться в Службу безопасности Украины, чтобы она дала свою оценку сериалу "Не зарекайся".