На курорте Коблево вспыхнул пожар на базе отдыха

24.10.17 17:29Сколько просмотров этой статьи178Сколько комментариев этой статьи0

Полностью выгорела кладовая площадью 130 м 2 , люди не пострадали.

Возгорание хозяйственной постройки, где хранились мебель и бытовые вещи, произошло на базе отдыха "Аннсвет" в курортном поселке Коблево Березанского района Николаевской области, сообщает портал Depo.Николаев со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Николаевской области.

На момент прибытия пожарных, деревянное вспомогательное помещение базы отдыха было полностью охвачено огнем на площади 130 квадратных метров. Тушение продолжалось два часа. На месте работали 15 человек спасателей и 3 единицы техники. Пострадавших нет. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.

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