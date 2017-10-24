Хакеры атаковали метрополитен в Киеве и аэропорт в Одессе

Транспортные структуры из-за киберугроз работают в усиленном режиме.

Хакерской атаке во вторник, 24 октября, подверглись Киевский метрополитен и аэропорт в Одессе, передает Корреспондент.

"Внимание! Кибератака! Метро работает в обычном режиме, кроме банковских сервисов (оплата бесконтактными банковскими карточками на желтом турникете или MasterPass).

Приносим извинения за неудобства и просим пассажиров пользоваться альтернативными способами оплаты", - сообщается на странице столичного метро в сети Facebook.

В то же время, хакеры атаковали информационную систему международного аэропорта в Одессе, сообщается на сайте аэропорта.

"Сообщаем, что информационная система международного аэропорта "Одесса" подверглась хакерской атаке. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме. Приносим свои извинения пассажирам за вынужденное увеличение времени обслуживания", – говорится в сообщении.