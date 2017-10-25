Мать, сбитого насмерть в центре Николаева парня, ищет свидетелей происшествия

В Николаеве мать сбитого насмерть парня год назад на перекрестке улиц Соборная и Большая Морская разыскивает свидетелей ДТП, чтобы выяснить, какой горел тогда сигнал светофора, с какой скоростью ехал автомобиль и кто был за рулем.

Ранее сообщалось о том, что 17 октября около 21:35 на перекрестке улиц Большая Морская и Соборная под колеса автомобиля «Toyota Camry» попал пешеход. Пострадавшего в бессознательном состоянии доставили в больницу, в которой он спустя несколько дней после этого скончался, об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Тогда приехавшему на место аварии двое очевидцев сообщили, что автомобиль ехал на красный сигнал светофора на повышенной скорости.

–Он ехал на красный, точно вам говорю, потому что он нас тоже чуть не сбил, мы отскочили. А парень не успел…, – рассказал пожилой мужчина, ставший свидетелем ДТП. – Водитель, видимо, думал «проскочить», так как людей на улице уже немного, - отметил молодой парень, видевший момент столкновения.

Однако, в результате ни одного показания очевидца, который подтвердил бы то, что автомобиль нарушил Правила дорожного движения, в результате чего наехал на переходившего дорогу пешехода, в материалах дела не оказалось. Напротив, около 30 протоколов допроса свидетелей говорят «в один голос» о другом – что пешеход перебегал дорогу на красный сигнал светофора, а автомобиль двигался на свой зеленый сигнал.

–При этом большинство свидетелей, странным образом, оказались военнослужащими. То есть откуда не возьмись взялась целая «армия» военных, которые в деталях говорят одно и то же, что в смерти моего сына виноват он сам, а водитель автомобиля ничего не нарушил, - говорит мать погибшего Олега Шевченко.

Более того, спустя полгода после произошедшего следователь Центрального районного отдела полиции Николаева Александр Стрекалов вовсе закрыл дело с формулировкой о том, что в действиях водителя автомобиля «Toyota Camry» Лилия Машаровой нет состава уголовного правонарушения.

–Мне об этом никто не сообщил. Я уже сама через несколько месяцев узнала о том, что дело закрыли, когда начала обращаться в полицию с тем, почему до сих пор тишина и ничего не происходит, - говорит Вера Шевченко.

Женщина в итоге обратилась в Центральный районный суд Николаева с требованием отменить постановление следователя о закрытии дела. Суд прислушался к доводам Веры Шевченко и возобновил следствие по данному делу.

–В результате этого ДТП мой сын впал в кому, и через 10 дней умер. Следствие пришло к тому, что виновница ДТП абсолютно не виновна. Дело было закрыто в апреле 2017 года. После обращения в суд с жалобой на действие следователя, дело было возобновлено по нашему настоятельному требованию, - рассказывает женщина.

В постановлении главы Центрального районного суда Николаева Галины Подзигун говорится, что Вера Шевченко в своем иске указала, что фактически все материалы дела следователь собирал в одном единственном направлении: «дать преступнику избежать уголовной ответственности».

Также в документе говорится, что единственная видеозапись, которая присутствует в материалах дела, длится не более минуты при том, что согласно письму городского головы, следователю была предоставлена запись видео с камеры наблюдения длиной в час – с 21:00 до 22:00. При этом момент с 9 по 26 секунды в минутной записи, оказавшейся в итоге в материалах, явно удален, а он мог иметь значение для установления истины по делу. Более того, на записи, оставшейся в деле, нет ничего касательно аварии - ни момента ДТП, ни ситуации после него. Потерпевшая сторона подозревает, что видео было поддано вмешательству с целью скрыть следы преступления.

Кроме того, в постановлении сказано о том, что родственники погибшего подозревают, что находившиеся в автомобиле три человека пребывали в состоянии явного алкогольного опьянения после празднования дня рождения в этот же день водителя автомобиля Лилии Машаровой.

Все это мама погибшего пытается сегодня выяснить, и ищет людей, которые находились 17 октября около 21:20, в момент ДТП, на перекрестке Соборной и Большой Морской и видели, при каких обстоятельствах произошел наезд автомобиля на ее сына.

–За все время с родственниками на связь потенциальные свидетели вышли два раза, дав информацию при условии, что официальными следователями в производстве они не будут и в суд не пойдут из-за нежелания связываться с мажорами и лицами «на крутой тачке», - также говорится в постановлении суда.

По словам Веры Шевченко, ей также сказали, что уборщица, работавшая в сегодня уже закрытом кафе «Пирог», говорила, что видела, что автомобиль двигался на красный свет, но найти эту женщину не удается.

– Следствие пришло к тому, что в произошедшем виноват абсолютно мой сын. Но у меня есть обоснованные подозрения, что дело обстояло абсолютно не так, и остались вопросы, какой на самом деле сигнал светофора был, с какой скоростью двигалось транспортное средство, и кто был на самом деле за рулем, остается под очень большим вопросом. Я очень надеюсь найти свидетелей произошедшего, чтобы наконец-то разобраться в том, что же на самом деле там произошло. Буду очень признательна за любую помощь. Я прошу людей откликнуться. Если вы действительно были свидетелем этого ДТП, не будьте равнодушны, помогите нам установить истину! – обратилась к николаевцам мать погибшего.