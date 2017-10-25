Под Житомиром толпа до смерти забила школьницу за якобы долг в 500 гривен

25.10.17 10:25Сколько просмотров этой статьи162Сколько комментариев этой статьи0

Зверски избитая 17-летняя девушка умерла в больнице на Житомирщине.

В малинской больнице скончалась 17-летняя девушка, которую в ночь с 17 на 18 октября, подобно Оксане Макар и Александре Поповой, избили и бросили на произвол друзья. Об этом 24 октября сообщил ИнфоМалин.

После избиения девушка оказалась в реанимации районной больницы в состоянии комы с открытой черепно-мозговой травмой и с температурой тела 35 градусов. Утром 18 октября среди кучи мусора возле полуразрушенного здания девушку, накрытую курткой, нашла прохожая женщина, которая шла на электричку, сообщает "Житомирский курьер".

Оказалось, что Елену Жураховскую избили знакомые. Вечером 17 октября к Жураховским домой зашли две местные жительницы и парень. Одна из них стала требовать у девушки 500 гривен, которые она якобы у нее украла. Потом "гости" вывели Елену во двор, где и произошла драка. По словам матери девушки и отчима, им защитить дочь не давали. А когда конфликт уладили, компания пошла отмечать "мировую" на территории заброшенного предприятия. Но 21-летняя соседка Елены снова начала ссору, которая закончилась избиением. Когда девушка потеряла сознание, ее полили водой и продолжили избивать, а затем бросили умирать.

Руководитель пресс-службы ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко в комментарии Житомир.info сказала, что на данный момент только одного человека, который был участником драки, взято под стражу.

"В связи со смертью потерпевшего, уголовное производство переквалифицировано на ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Это наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет. Также всем участникам события объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.135 (оставление в опасности), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. В настоящее время одно лицо взято под стражу. Продолжаются следственные действия", – отметила Ващенко.

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