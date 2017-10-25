18.10.17 08:083060
В Турции мужчина убил себя в прямом эфире из-за помолвки дочери
|25.10.17 12:43
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Айхан Узун заявил, что его семья не относится к нему, как к мужчине.
Айхан Узун заявил, что его семья не относится к нему, как к мужчине.
В Турции мужчина застрелился в прямом эфире Facebook Live после того, как узнал о помолвке своей дочери, сообщает New York Post.
54-летний Айхан Узун из города Кайсери рассказал пользователям соцсети, что решил уйти из жизни после того, как молодые не спросили у него разрешения на свадьбу, приняв решение самостоятельно.
"Я не хочу, чтобы те, кто довел меня до такого состояния, приходили на мои похороны", – заявил он.
По словам Узуна, о "самом радостном дне в жизни дочери" – ее помолвке – он узнал от позвонившей ему жены.
"Никто не спросил меня. Никто не обращается со мной, как с мужчиной", – сказал он. "Прощайте, я покидаю вас, берегите себя", – добавил Узун и нажал на спусковой крючок пистолета.