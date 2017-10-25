Отравление грибами на Николаевщине

24 октября в 10:55 в Службу спасения от дежурного врача Врадиевской центральной районной больницы поступило сообщение об отравлении грибами 3-х детей 2006 г.р. и 1 ребенка 2007 г.р.

Об этом проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. 23 октября маленькие жители с. Кумари Врадиевского района собирали грибы в местном лесу, после чего испекли их на костре и употребили в пищу. Впоследствии дети пожаловались на ухудшение самочувствия.

Двое детей (брат и сестра) 2006 г.р. доставлены в областную детскую больницу с диагнозом «гастроэнтероколитная форма», состояние больных удовлетворительное. Другие дети, также брат с сестрой 2006 и 2007 г.р., с диагнозом «спазма сфинктера Одди» и «панкреопатиею» находятся во Врадиевской ЦРБ.