В Нигерии похищен украинец

25.10.17 15:38Сколько просмотров этой статьи145Сколько комментариев этой статьи0

Украинский моряк попал в плен пиратов у берегов Нигерии.

Украинский моряк 21 октября попал в плен пиратов. Он был одним из членов экипажа немецкого контейнеровоза Demeter. Об этом сообщает BBC.

Среди шестерых членов экипажа контейнеровоза Demeter, похищенных при нападении пиратов у берегов Нигерии, четверо филиппинцев, один украинец и один венгр. Скорее всего, украинский моряк — офицер или капитан. Контейнеровоз атаковали в 6 утра 21 октября к югу от Порт-Харкорта в Бухте Бонни в Нигерии. Пираты пробрались на борт и смогли похитить почти весь командный состав.

Те члены экипажа, которые остались смогли обеспечить дальнейшее движение судна. Немецкий судновладелец вместе с дипломатами пытаются выяснить местонахождение похищенного пиратами у берегов Нигерии украинского моряка.

Представителя Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич отметил, что Генеральное консульство Украины в Гамбурге поддерживает оперативную связь с компанией-судовладельцем и занимается "вопросом выяснения места нахождения членов экипажа указанного судна и их скорейшего освобождения".

"Генеральное консульство Украины в Гамбурге сообщило, что получило информацию от судовладельца, а судовладельцем является гамбургская компания, о нападении пиратов на контейнеровоз Demeter", — сказал Кирилич. "В результате нападения пиратами похищены шесть членов экипажа, и, по предварительной информации консула Украины в Гамбурге, один из них — гражданин Украины".

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