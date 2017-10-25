В Николаевской области дети отравились грибами

Двух мальчиков и двух девочек госпитализировали после трапезы в лесу/

Четверо детей в Николаевской области оказались на больничных койках из-за отравления свежесобранными грибами. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области, передает Сегодня.

По словам спасателей, дети 2006 и 2007 года рождения собрали грибы в лесу возле своего родного села Кумари Николаевской области. Затем дети развели огонь, пожарили и съели грибы. Через какое-то время все четверо пожаловались на плохое самочувствие.

"Двое детей 2006 года рождения, братик и сестричка, находятся в детской областной больнице с диагнозом "гастроэнтероколитная форма". Их состояние удовлетворительное", – рассказывают в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области. Еще двое, тоже брат с сестрой 2006 и 2007 года рождения, лежат во Врадиевской районной больнице.

Спасатели напоминают, что употребление в пищу грибов может быть опасным для здоровья, поэтому не рекомендуют собирать их, если нет необходимых для этого знаний.

"Смертельно опасная бледная поганка может быть похожа на шампиньоны и сыроежки", – говорят спасатели.

Также сотрудники ГСЧС просят не собирать грибы рядом с транспортными магистралями, промышленными предприятиями, свалками и в загрязненных зонах, так как грибы могут накапливать токсичные вещества.