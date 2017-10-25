В Николаеве охрана супермаркета уличила вора, который пытался вынести в рюкзаке 140 штук "Kinder Joy"

25.10.17 16:21Сколько просмотров этой статьи165Сколько комментариев этой статьи0

Кража произошла 24 октября в супермаркете, расположенном по пр.Богоявленскому. Через камеры видеонаблюдения охранники увидели, как неизвестный мужчина с полок складывает товар не в корзину, а в свой рюкзак. Злоумышленник прошел мимо кассы, не рассчитавшись, поэтому был остановлен на выходе из торгового центра.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает Маю право.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Корабельного отдела полиции. Правоохранителям 29-летний мужчина признался, что совершил кражу сладостей, чтобы потом их перепродать. 140 штук «KINDER JOY» полицейские изъяли и вернули администрации заведения, а вора доставили в отдел полиции.

Следователями начато уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины «Кража». За совершенное уголовное преступление злоумышленнику грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

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