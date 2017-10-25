В Николаевской области водитель под воздействием наркотиков пытался скрыться от полицейских

На требование патрульных остановиться водитель только прибавил скорость.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаева.

23 октября, около 14 часов, во время патрулирования правоохранители увидели, как автомобиль «Mercedes S500», выезжая с автозаправочной станции в районе села Половинки, совершил разворот через сплошную линию дорожной разметки, непосредственно перед служебным автомобилем.

«Мерседес» двигался по трассе М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в направлении города Николаева. На требование патрульных остановиться водитель только прибавил скорость.

Патрульные передали информацию другим автопатрулям и продолжили преследование беглеца, который на большой скорости мчался в направлении Николаева. Достичь улиц областного центра горе-водителю не удалось. Уже в районе микрорайона Варваровка авто нарушителя заблокировали.

Водителем оказался 38-летний местный житель. Во время общения с ним у патрульных возникло подозрение, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения. Подозрения полицейских оправдались: при прохождении освидетельствования на состояние опьянения в наркологическом диспансере анализ показал наличие наркотических веществ в организме водителя, передает Николаев24.

В отношении водителя составили административные материалы по ч.1 ст. 130 КУоАП за управление транспортным средством в состоянии опьянения, по ст. 122-2 КУоАП за невыполнение требования об остановке и по ч.1 ст. 122 КУоАП за нарушение требований дорожной разметки.