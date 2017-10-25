В Николаевской области водитель под воздействием наркотиков пытался скрыться от полицейских

25.10.17 20:07Сколько просмотров этой статьи160Сколько комментариев этой статьи0

На требование патрульных остановиться водитель только прибавил скорость.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаева.

23 октября, около 14 часов, во время патрулирования правоохранители увидели, как автомобиль «Mercedes S500», выезжая с автозаправочной станции в районе села Половинки, совершил разворот через сплошную линию дорожной разметки, непосредственно перед служебным автомобилем.

«Мерседес» двигался по трассе М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в направлении города Николаева. На требование патрульных остановиться водитель только прибавил скорость.

Патрульные передали информацию другим автопатрулям и продолжили преследование беглеца, который на большой скорости мчался в направлении Николаева. Достичь улиц областного центра горе-водителю не удалось. Уже в районе микрорайона Варваровка авто нарушителя заблокировали.

Водителем оказался 38-летний местный житель. Во время общения с ним у патрульных возникло подозрение, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения. Подозрения полицейских оправдались: при прохождении освидетельствования на состояние опьянения в наркологическом диспансере анализ показал наличие наркотических веществ в организме водителя, передает Николаев24.

В отношении водителя составили административные материалы по ч.1 ст. 130 КУоАП за управление транспортным средством в состоянии опьянения, по ст. 122-2 КУоАП за невыполнение требования об остановке и по ч.1 ст. 122 КУоАП за нарушение требований дорожной разметки.

Похожие новости

17.10.17 17:37В центре Николаева водитель на полном ходу снес столб

08.10.17 17:37В Николаеве пьяный водитель микроавтобуса «влетел» в мусорные баки

20.09.17 18:51На проспекте Богоявленском ДТП: уходя от столкновения с пешеходом, OPEL перевернулся на крышу

21.08.17 11:48Жуткое ДТП в Николаевской области: водитель погиб мгновенно

27.02.17 19:45В Николаеве грабитель пошел «на дело» под кайфом и с пистолетом

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама