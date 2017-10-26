В Счастье пропал украинский военный

26.10.17 09:28Сколько просмотров этой статьи132Сколько комментариев этой статьи0

Чуйков самовольно покинул место службы с оружием и пропал.

Военной службой правопорядка Вооруженных Сил Украины и нацполицией Украины разыскивается украинский военнослужащий Александр Чуйков, который самовольно покинул место службы с оружием и пропал 21 октября в районе Счастья.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Луганской ОГА, передает Сегодня.

"Военной службой правопорядка Вооруженных Сил Украины и Национальной полицией Украины разыскивается военнослужащий воинской части А1008 – солдат Александр Константинович Чуйков, 1990 г.р. Он 21 октября текущего года самовольно покинул место несения службы с оружием в районе г. Счастье",- говорится в сообщении.

Имеет следующие приметы: рост – 180 см, среднего худощавого телосложения, волосы темного цвета, одет в военную форму, но может быть в гражданской одежде, пишет ОГА.

Также просят обращаться в Нацполиции, если у кого есть информация о Чуйкове.

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