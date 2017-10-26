На нардепа Мосийчука совершено покушение, он ранен На выходе с телеканала "Эспрессо" произошел взрыв. В среду вечером, 25 октября, на нардепа Иноря Мосийчука совершено покушение. Об этом сообщает пресс-служба народного депутата, сообщает Сегодня. "На выходе с телеканала "Эспрессо", когда он покидал здание, произошел взрыв", - говорится в сообщении. Сообщается, что Игорь Мосийчук ранен, его везут в больницу. В свою очередь журналистка Мирослава Барчук пишет, что взорвался мотоцикл. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама