18.10.17 08:083060
На нардепа Мосийчука совершено покушение, он ранен
|26.10.17 08:58
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На выходе с телеканала "Эспрессо" произошел взрыв.
На выходе с телеканала "Эспрессо" произошел взрыв.
В среду вечером, 25 октября, на нардепа Иноря Мосийчука совершено покушение.
Об этом сообщает пресс-служба народного депутата, сообщает Сегодня.
"На выходе с телеканала "Эспрессо", когда он покидал здание, произошел взрыв", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Игорь Мосийчук ранен, его везут в больницу.
В свою очередь журналистка Мирослава Барчук пишет, что взорвался мотоцикл.