На нардепа Мосийчука совершено покушение, он ранен

26.10.17 08:58Сколько просмотров этой статьи150Сколько комментариев этой статьи0

На выходе с телеканала "Эспрессо" произошел взрыв.

В среду вечером, 25 октября, на нардепа Иноря Мосийчука совершено покушение.

Об этом сообщает пресс-служба народного депутата, сообщает Сегодня.

"На выходе с телеканала "Эспрессо", когда он покидал здание, произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Игорь Мосийчук ранен, его везут в больницу.

В свою очередь журналистка Мирослава Барчук пишет, что взорвался мотоцикл.

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