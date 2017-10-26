В Николаеве пьяный офицер полиции устроил дебош и драку в кафе

Днем в среду, 25 октября, Николаеве произошла драка с участием участкового инспектора Ингульского (Ленинского) райотдела полиции.

Об этом сообщили участники инцидента, пишут «Новости-N» .

Неизвестный в сопровождении двух женщин зашел в помещение кафе магазина «Юбилейный», расположенного на ул. Чкалова, около 16.30. «Я ваш участковый!» - заявил он с порога. От «участкового» шел сильный запах спиртного, он с трудом держался на ногах. Буквально сразу мужчина вступил в конфликт с сидевшими в кафе посетителями, которые тоже пребывали навеселе. Ссора очень скоро переросла в драку: «участковый» ударил одного, затем второго. Ответ не заставил себя долго ждать — разбушевавшийся гражданин также несколько раз получил по физиономии. Очевидцы утверждают, что после этого «участковый» достал пистолет.

Драка выплеснулась на улицу.

Как только началась драка, продавщица магазина нажала «тревожную кнопку», кто-то позвонил на 102. На место прибыли два наряда полиции охраны и наряд патрульной полиции. Вместе им удалось несколько утихомирить дерущихся.

А дальше начались неожиданности: в ходе разбирательства выяснилось, что пьяный дебошир, затеявший драку, действительно участковый инспектор полиции в звании старшего лейтенанта! Пьяный, с побитой физиономией старлей всячески норовил улизнуть с места происшествия — патрульным то и дело приходилось его ловить.