В Николаеве пьяный офицер полиции устроил дебош и драку в кафе

26.10.17 10:58Сколько просмотров этой статьи141Сколько комментариев этой статьи0

Днем в среду, 25 октября, Николаеве произошла драка с участием участкового инспектора Ингульского (Ленинского) райотдела полиции.

Об этом сообщили участники инцидента, пишут «Новости-N» .

Неизвестный в сопровождении двух женщин зашел в помещение кафе магазина «Юбилейный», расположенного на ул. Чкалова, около 16.30. «Я ваш участковый!» - заявил он с порога. От «участкового» шел сильный запах спиртного, он с трудом держался на ногах. Буквально сразу мужчина вступил в конфликт с сидевшими в кафе посетителями, которые тоже пребывали навеселе. Ссора очень скоро переросла в драку: «участковый» ударил одного, затем второго. Ответ не заставил себя долго ждать — разбушевавшийся гражданин также несколько раз получил по физиономии. Очевидцы утверждают, что после этого «участковый» достал пистолет.

Драка выплеснулась на улицу.

Как только началась драка, продавщица магазина нажала «тревожную кнопку», кто-то позвонил на 102. На место прибыли два наряда полиции охраны и наряд патрульной полиции. Вместе им удалось несколько утихомирить дерущихся.

А дальше начались неожиданности: в ходе разбирательства выяснилось, что пьяный дебошир, затеявший драку, действительно участковый инспектор полиции в звании старшего лейтенанта! Пьяный, с побитой физиономией старлей всячески норовил улизнуть с места происшествия — патрульным то и дело приходилось его ловить.

Похожие новости

20.10.17 11:09На Миколаївщині в пожежі загинув пенсіонер

20.10.17 10:29Николаевские предприниматели устроили драку на Намыве

16.10.17 08:41В Николеве цена на сало достигла рекордных 100 гривен за килограмм

12.10.17 18:27В Николаеве открылась выставка фоторабот «Жизнь после ранения»

25.09.17 12:03В ночном клубе Корабельного района зверски избили мужчину

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама