Умер один из первых исполнителей рок-н-ролла

26.10.17 11:47Сколько просмотров этой статьи145Сколько комментариев этой статьи0

Вокалист Фэтс Домино скончался в возрасте 89 лет.

В США в возрасте 89-ти лет скончался один из первых исполнителей рок-н-ролла Фэтс Домино, передает TMZ.

"Его хиты были эпическими ... "Blueberry Hill", "Ain't That a Shame" и "I'm Walkin'", - отмечено в официальном сообщении.

На счету музыканта 65 миллионов проданных альбомов и премия Grammy Lifetime Achievement Award, полученная в 1987 году. А годом ранее исполнитель оказался в числе приглашенных в Зал славы рок-н-ролла.

О кончине Домино сообщила его дочь, которая также отметила, что он умер в окружении своей семьи.

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