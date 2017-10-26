В Киевской области женщина хотела продать сына за $35 тысяч

26.10.17 11:07Сколько просмотров этой статьи155Сколько комментариев этой статьи0

Женщина хотела убедиться, что ей не вернут сына.

В Киевской области задержали женщину за попытку продать своего двухлетнего сына. Об этом сообщили в среду, 25 октября, в пресс-службе Нацполиции.

22-летняя жительница Василькова (Киевская область) проживала со своим сожителем и двухлетним сыном. Женщина вела аморальный образ жизни. Это приводило к постоянным ссорам в семье и рукоприкладства со стороны сожителя. Ребенок как раз и стала основной причиной расстройства в семье, поэтому мать решила продать ребенка.

Оценив мальчика в 35 000 долларов США, злоумышленница начала искать клиентов. Найдя покупателя, женщина настояла на скорейшей продаже сына. При этом она хотела убедиться, что сына ей не вернут.

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