В Николаеве патрульные попали в ДТП

В четверг, 26 октября, в Николаеве на проспекте Центральном произошло ДТП с участием "Peugeot" и автомобиль патрульной полиции "Toyota Prius".

Об этом сообщает спецкорреспондент 0512.

"Приус" двигался по улице 6-Слободской со стороны улицы Колодязной в направлении улицы Пограничной. Патрульные ехали на вызов со включенными световыми и звуковыми сигналами. На пересечении проспекта Центрального и улицы 6-Слободской, автомобиль "Пежо", который двигался по проспекту в сторону Херсонского кольца, не пропустил "Приус". В результате произошло столкновение.

В аварии никто не пострадал, оба транспортных средства в результате ДТП получили значительные механические повреждения.

Обстоятельства выясняются.