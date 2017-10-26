18.10.17 08:083060
В Николаеве патрульные попали в ДТП
|26.10.17 16:08
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В четверг, 26 октября, в Николаеве на проспекте Центральном произошло ДТП с участием "Peugeot" и автомобиль патрульной полиции "Toyota Prius".
В четверг, 26 октября, в Николаеве на проспекте Центральном произошло ДТП с участием "Peugeot" и автомобиль патрульной полиции "Toyota Prius".
Об этом сообщает спецкорреспондент 0512.
"Приус" двигался по улице 6-Слободской со стороны улицы Колодязной в направлении улицы Пограничной. Патрульные ехали на вызов со включенными световыми и звуковыми сигналами. На пересечении проспекта Центрального и улицы 6-Слободской, автомобиль "Пежо", который двигался по проспекту в сторону Херсонского кольца, не пропустил "Приус". В результате произошло столкновение.
В аварии никто не пострадал, оба транспортных средства в результате ДТП получили значительные механические повреждения.
Обстоятельства выясняются.