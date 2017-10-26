Появилось видео столкновения патрульного «Приуса» и «Пежо» в центре Николаева

В распоряжении «Новостей-N» оказалось видео сегодняшнего столкновения патрульного автомобиля полиции «Тойота Приус» и «Пежо 301» в центре Николаева.

Видео снято на регистратор автомобиля, ехавшего по ул. Комсомольской. На записи видно, что автомобили перед перекрестком принимают вправо — чтобы пропустить полицейских, ехавших с включенными спецсигналами. Полицейский автомобиль выезжает на перекресток на красный, однако, все машины, двигавшиеся по проспекту в направлении ул. Садовой пропускают патрульных — видят и слышат включенные спецсигналы.

А вот на втором перекрестке автомобиль, ехавший по проспекту со стороны ул. Дзержинского не пропустил полицейских, в результате чего и произошло ДТП. Самого момента столкновения не видно — аварию от объектива регистратора закрыл белый «Фольксваген», пишет Новости N.

Водитель, предоставивший в редакцию видео, сообщил, что полицейский автомобиль ехал со включенными спецсигналами: «мигалкой» и сиреной, кроме того перед перекрестком объявлял по мегафону: «Осторожно на перекрестке! Пропустите автомобиль со спецсигналами!».