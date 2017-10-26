В Киеве было ложное минирование двух судов

Взрывчатка якобы в судах Печерского района.

В Киеве неизвестный сообщил о минировании двух зданий Печерского районного суда по ул. Крещатик, 42а и Крестовый переулок, 4. Как сообщают Стражи.Эспрессо, о минировании позвонил и сообщил правоохранителям аноним.

На местах работают взрывотехники, проводится эвакуация сотрудников, пишет Корреспондент.

Ранее неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил о минировании поезда Киев-Львов.