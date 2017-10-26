Бывшего мера Николаева подозревают в мошенничестве

Александру Бердникову сообщили о подозрении в мошенничестве и еще ряде уголовных преступлений.

По данным прокуратуры области, ранее его уже признавали виновным в завладении мошенническим путем и путем злоупотребления служебным положением 2,5 млн долларов, которые гражданин Южной Кореи инвестировал в развитие сельского хозяйства.

За это Бердникова осудили на восемь лет. Однако из процессуальных моментов относительно допроса потерпевшего, Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел направил уголовное дело на дополнительное расследование, пишет 368.media.

Потерпевший подтвердил, что экс-чиновник незаконно завладел инвестициями. Бердникову сообщили о подозрении по ч.4 ст.190, ч. 5 ст.191, ч.3 ст.209 и ч.2 ст.366 УК.