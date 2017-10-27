В Николаевской области произошло смертельное ДТП

В результате аварии один человек погиб и еще один госпитализирован.

26 октября утром в Николаевской области на трассе столкнулись автобус «Эталон» и автомобиль «Москвич», в результате чего погибла женщина-пассажир «Москвича» и еще один человек госпитализирован.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

— Около 9:30 столкнулись автобус "Эталон" сообщением "Херсон-Киев" и автомобиль Москвич. В результате, 67-летняя женщина-пассажир легкового автомобиля погибла на месте происшествия, а 83-летний водитель с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение, — сказано в сообщении.

«Москвич» повредился настолько сильно, что сотрудникам ГСЧС пришлось разрезать его при помощи специального оборудования.

В аварии также травмировалась 56-летняя женщина-пассажир автобуса.

По данному факту полиция открыла уголовное производство, пишет QHA.