В Николаевской области произошло смертельное ДТП

27.10.17 10:36Сколько просмотров этой статьи146Сколько комментариев этой статьи0

В результате аварии один человек погиб и еще один госпитализирован.

26 октября утром в Николаевской области на трассе столкнулись автобус «Эталон» и автомобиль «Москвич», в результате чего погибла женщина-пассажир «Москвича» и еще один человек госпитализирован.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

— Около 9:30 столкнулись автобус "Эталон" сообщением "Херсон-Киев" и автомобиль Москвич. В результате, 67-летняя женщина-пассажир легкового автомобиля погибла на месте происшествия, а 83-летний водитель с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение, — сказано в сообщении.

«Москвич» повредился настолько сильно, что сотрудникам ГСЧС пришлось разрезать его при помощи специального оборудования.

В аварии также травмировалась 56-летняя женщина-пассажир автобуса.

По данному факту полиция открыла уголовное производство, пишет QHA.

Похожие новости

23.10.17 08:15Автомобіль перекинувся на Миколаївщині: є загиблі

05.09.17 16:22На Николаевщине пассажирский автобус слетел в кювет, пострадали девять человек

12.06.17 12:14Страшное ДТП в Забайкалье: 12 погибших, видео

16.05.17 11:25В Николаевской области снова жуткое ДТП (Фото)

14.05.17 09:24Смертельное ДТП под Николаевом

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама