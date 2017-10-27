18.10.17 08:083060
В Николаевской области произошло смертельное ДТП
|27.10.17 10:36
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В результате аварии один человек погиб и еще один госпитализирован.
В результате аварии один человек погиб и еще один госпитализирован.
26 октября утром в Николаевской области на трассе столкнулись автобус «Эталон» и автомобиль «Москвич», в результате чего погибла женщина-пассажир «Москвича» и еще один человек госпитализирован.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
— Около 9:30 столкнулись автобус "Эталон" сообщением "Херсон-Киев" и автомобиль Москвич. В результате, 67-летняя женщина-пассажир легкового автомобиля погибла на месте происшествия, а 83-летний водитель с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение, — сказано в сообщении.
«Москвич» повредился настолько сильно, что сотрудникам ГСЧС пришлось разрезать его при помощи специального оборудования.
В аварии также травмировалась 56-летняя женщина-пассажир автобуса.
По данному факту полиция открыла уголовное производство, пишет QHA.