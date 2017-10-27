18.10.17 08:083060
В Винницкой области сгорел рейсовый автобус
|27.10.17 13:10
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Спасатели прибыли на место инцидента и потушили огонь за 12 минут
Спасатели прибыли на место инцидента и потушили огонь за 12 минут
В Винницкой области днем в четверг во время движения загорелся рейсовый пассажирский автобус, передает ГСЧС.
Инцидент произошел на участке автодороги Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка. Транспортное средство загорелось по неизвестным причинам.
На момент возгорания в салоне не было пассажиров. Водитель успел покинуть автобус и не пострадал.
Спасатели прибыли на место инцидента и потушили огонь за 12 минут. Всего привлекались восемь человек и две единицы техники. Автобус восстановлению не подлежит.
Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, передает Корреспондент.