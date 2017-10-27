В Винницкой области сгорел рейсовый автобус

Спасатели прибыли на место инцидента и потушили огонь за 12 минут

В Винницкой области днем в четверг во время движения загорелся рейсовый пассажирский автобус, передает ГСЧС.

Инцидент произошел на участке автодороги Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка. Транспортное средство загорелось по неизвестным причинам.

На момент возгорания в салоне не было пассажиров. Водитель успел покинуть автобус и не пострадал.

Спасатели прибыли на место инцидента и потушили огонь за 12 минут. Всего привлекались восемь человек и две единицы техники. Автобус восстановлению не подлежит.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, передает Корреспондент.