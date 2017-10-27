18.10.17 08:083060
В Витовском районе загорелся грузовик с соломой
|27.10.17 14:05
|123
|0
26 октября в 17:16 по экстренному номеру 101 поступило сообщение о пожаре соломы в кузове грузовика вблизи автозаправочной станции WOG рядом с с. Каравеловка Витовского района.
26 октября в 17:16 по экстренному номеру 101 поступило сообщение о пожаре соломы в кузове грузовика вблизи автозаправочной станции WOG рядом с с. Каравеловка Витовского района.
Об этом проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
По прибытию дежурных отделений 1 Государственной пожарно-спасательной части выяснено, что горит солома, помещенная в прицепе автомобиля ЗИЛ.
Благодаря профессиональным действиям спасателей удалось уберечь от уничтожения грузовик. Силами пожарных пожар площадью 10 кв. м в 17:33 локализован и в 18:20 ликвидирован.
В тушении задействовано 7 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Причина пожара устанавливается, сообщает Инше-ТВ.